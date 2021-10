Premium Het beste van De Telegraaf

De gouden olympische missie van Michel en Ronald Mulder

Door Willem Held & Nick Tol Kopieer naar clipboard

De broertjes Mulder op trainingskamp in het pittoreske inzell. Ronald (R.) aast op deelname aan zijn vierde Winterspelen en tweelingbroer Michel is een van zijn coaches bij Team Reggeborgh. Ⓒ Timsimaging

Ze zijn nog steeds prominent van de partij als vrijdag het olympisch schaatsseizoen losbarst met de NK Afstanden in Thialf. Ronald Mulder (35) aast op deelname aan zijn vierde Winterspelen en tweelingbroer Michel is een van zijn coaches bij Team Reggeborgh. Een gesprek over de waarde van een broederband én de waarde van olympisch goud.