Geen grote zorgen voor Max Verstappen: ‘Moeten één auto inhalen’

,,Het is altijd lastig om op dit circuit een complete, goede ronde aan elkaar te knopen. Voor de laatste ronde probeerden we iets anders tijdens de outlap. Achteraf was dat misschien niet ideaal, maar in Baku is het een uitdaging om alles perfect te doen”, aldus Verstappen. ,,Al met al is een tweede plek niet slecht. Natuurlijk had ik liever vooraan willen starten, maar we weten dat we normaal gesproken een goede auto hebben in de race. We moeten één auto zien in te halen.”

Dat is de Ferrari van Leclerc, die zich al voor het derde jaar op rij verzekerde van pole position in Baku. Hij won echter nog nooit op het stratencircuit in Azerbeidzjan. ,,Pole is een mooie verrassing, want ons doel was om voor Aston Martin en Mercedes te staan”, stelt Leclerc. ,,We moeten alleen niet vergeten dat tijdens de race onze auto waarschijnlijk langzamer is dan de Red Bull, dus het zal lastig worden om de leiding vast te houden.”

De vrijdag in Baku verliep nogal chaotisch, met slechts één vrije training en vervolgens direct de kwalificatie. Het leverde de nodige klappers en rode vlaggen op. Zaterdag staan direct weer een kwalificatie voor de sprintrace en de sprintrace zelf op de rol.

Verstappen: ,,We zullen kijken of we sommige dingen nog wat beter kunnen aanpakken, maar over het algemeen gaat het er zaterdag om dat we de boel heel houden. Het is hier heel makkelijk om een foutje te maken.”