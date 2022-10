Dramatische statistieken Ajax: historisch aantal tegentreffers

Ajax verdedigt komende dinsdag in de uitwedstrijd tegen Rangers FC de derde plaats van de poule. De ploeg van trainer Alfred Schreuder eindigt als derde als het met niet meer dan vier doelpunten verliest. De nummer 3 van de poule speelt na de winterstop een extra kwalificatieronde in de Europa League voor een plaats in de achtste finales.

Ajax miste in de eerste helft twee grote kansen op de 1-0. Steven Berghuis raakte in de 2e minuut de paal en Trent Alexander-Arnold kon in de 36e minuut nog net voorkomen dat Dusan Tadic raak schoot.

Mohamed Salah benutte in de 42e minuut de eerste mogelijkheid van Liverpool, dat in de openingsfase van de tweede helft door doelpunten van Darwin Núnez (49e minuut) en Harvey Elliott (52e minuut) snel uitliep.

Pijnlijk

Al met al was het een pijnlijke avond voor Ajax. Ook cijfermatig. Door de drie Liverpool-doelpunten kwam het aantal tegentreffers van Ajax deze maand - na zeven duels - op 18. Zoveel goals incasseerden de Amsterdammers nog nooit in één maand.

Bovendien kwam het niet eerder voor dat de ploeg in drie opeenvolgende Europese wedstrijden minstens drie tegentreffers incasseerden. Tegen Napoli (1-6 en 4-2) gebeurde dat ook al.

Symbolisch is het doelsaldo: waar Napoli na vijf wedstrijden 15 punten staat, heeft Ajax met nog één duel te gaan al 15 tegentreffers. Vorig jaar, toen de Amsterdammers ongeslagen bleven in de groepsfase, was dat nog plus 15...