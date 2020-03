Champions League: Cillessen tegen Hateboer en De Roon in leeg Mestalla

De nummer 1 van Oranje was zijn plek kwijtgeraakt aan Jaume Domenech, maar in de laatste twee competitiewedstrijden stond Cillessen weer onder de lat. De Gelderse keeper zat drie weken geleden op de bank toen Valencia in Milaan met 4-1 onderuit ging. Hans Hateboer tekende voor twee doelpunten van Atalanta.

De Groninger heeft net als collega-international Marten de Roon en Robin Gosens opnieuw een basisplaats bij de club uit Bergamo, de stad in het noorden van Italië dat zo zwaar is getroffen door het nieuwe coronavirus. Op last van de Spaanse autoriteiten zijn geen toeschouwers welkom in Mestalla. Toch verzamelden honderden fans zich buiten het stadion om de spelers op te wachten en toe te juichen. De wedstrijd begint om 21.00 uur.