Opponente Bertens vreesde ultieme vernedering

„Om heel eerlijk te zijn was ik echt ontmoedigd. Ik was erg tam en was echt bang dat ik met 6-0 6-0 zou gaan verliezen”, zei de 28-jarige winnares van het vrouwentoernooi.

„Ik voelde me vreselijk in de eerste set. Ik wilde op zijn minst in de wedstrijd komen en had een klein beetje hoop dat ik nog zou winnen. Kiki zette me zo erg onder druk, vooral met haar service.”

Riske pakte haar eerste titel in bijna vijf jaar tijd. „Dit is de grootste overwinning van mijn loopbaan”, zei de nummer 61 van de wereld. „Ik ga het niet al te groots vieren, want ik ga vooral heel veel slapen. Komende week speel ik alweer een grastoernooi op Mallorca. Ik hou van gras en het grasseizoen is kort, dus wil zoveel mogelijk wedstrijden spelen.”

