Ronald Koeman zonder Lionel Messi en Frenkie de Jong naar Kiev

De Argentijnse sterspeler en de Oranje-middenvelder krijgen rust van de voormalig bondscoach. FC Barcelona heeft na drie Champions League-wedstrijden negen punten gehaald, de volle buit dus.

Door de competitienederlaag op bezoek bij Atlético Madrid (1-0) kreeg zaterdagavond de toch al zo zwakke seizoensstart van FC Barcelona een belabberd vervolg. Meerdere Spaanse kranten stellen vast dat Koeman een serieus probleem heeft aan het roer bij de Catalaanse grootmacht.

Blessures

’Het slechtste FC Barcelona in 25 jaar’, kopt Marca. „Als het zo doorgaat, ontbreekt FC Barcelona volgend seizoen zelfs in de Champions League. Ook in 2002 en 2003 begon Barcelona heel matig, maar toen haalde de club twaalf punten uit de eerste acht duels, nu elf.” Het elftal van Koeman komt voorlopig niet verder dan een tiende plek op de ranglijst van La Liga.

Barcelona beleeft de slechtste start van het seizoen sinds 1991-1992. Toen begon het elftal van toenmalig trainer Johan Cruijff ook met drie overwinningen, twee remises en drie nederlagen. Dat seizoen veroverden de Catalanen uiteindelijk wel de titel in Spanje en won ook de Europa Cup I, dankzij een doelpunt van Koeman in de finale tegen Sampdoria (1-0).

De oefenmeester zag Gerard Piqué en Sergi Roberto zaterdag geblesseerd uitvallen. Koeman zag eerder al zijn jonge aanvaller Ansu Fati voor zeker vier maanden uitvallen met een meniscusblessure. Middenvelder Sergio Busquets ontbrak tegen Atlético vanwege een knieblessure, net als verdediger Samuel Umtiti die al geruime tijd kampt met fysieke problemen. Met Clément Lenglet heeft Koeman nog maar één fitte centrumverdediger over.