Chelsea jaagt op PSV’er Madueke

Chelsea maakt serieus werk van de vleugelaanvaller, die als jonge, Engelse speler extra aantrekkelijk is voor Premier League-clubs. PSV zou alleen bereid zijn om mee te werken als er een transfersom van 40 miljoen euro of hoger op tafel komt.

Van Nistelrooy bevestigde vrijdagmiddag dat er aan Madueke getrokken wordt. ,,Ik weet dat dat zo is. Dat heb ik liever niet, maar ik bepaal het niet dat er voor hem veel belangstelling is. Dat ontstaat door zijn kwaliteiten en prestaties. Het is wel zorgelijk. We moeten kijken of we hem kunnen behouden. Daar hoop ik heel erg op. Daar moeten we alles aan doen. Je weet ook dat zaken een vlucht kunnen nemen, als flink de buidel wordt getrokken. Dan moet je klaar staan met meerdere opties, want dan zou je de tweede speler kwijtraken in de winter.”