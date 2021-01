Zelfkritiek bij FC Utrecht: ’We moeten in het spiegeltje kijken’

Gyrano Kerk, Mimoun Mahi en Adrian Dalmau balen van de nederlaag tegen Vitesse. Ⓒ ANp/HH

ARNHEM - FC Utrecht verkeert in mineur. Door de 1-0 nederlaag bij Vitesse is de achterstand op de Arnhemmers opgelopen tot maar liefst zeventien punten. Sinds het aantreden van René Hake als trainer is slechts een van de elf wedstrijden gewonnen (tegen hekkensluiter FC Emmen), waardoor de Europese plaatsen steeds verder uit zicht raken. Na terugkeer uit Arnhem werd de spelersbus opgewacht door een groep ontevreden supporters. „Het wordt tijd dat we wedstrijden gaan winnen. Als we zo door blijven gaan, wordt het een heel lastig verhaal”, verzucht Mimoun Mahi.