Pep Guardiola snapt ontslag Ronald Koeman: ’Niemand overleeft zonder goede resultaten’

„Ronald weet net zoals ik dat je als trainer afhankelijk bent van en leeft voor de resultaten”, zo zei de Spanjaard op de wekelijkse persconferentie. „Niemand overleeft zonder goede resultaten. Niemand. Het is dàt waar we op beoordeeld worden. Dat geldt ook voor mij. Dat ik hier al zes jaar zit, komt doordat de resultaten goed zijn.”

Guardiola gaf wel aan het spijtig te vinden voor Koeman. „Hij is een vriend van me, ik wens hem het beste.” Over de invulling van de vacature van manager bij Barcelona liet hij zich vervolgens ook uit. „Of Xavi het gaat doen? Geen idee. Maar ik heb er geen twijfel over dat hij er klaar voor is. Hij kent de club - wat ongelooflijk belangrijk is - begrijpt het spel en bezit de passie.”

Laporta sprak al regelmatig met Xavi

Barcelona-voorzitter Joan Laporta ziet Xavi in ieder geval ook als een uitstekende trainer. Dat vertelde hij tijdens een Barcelona-persconferentie voor het competitieduel van zaterdag met Alavés.

De Catalanen staan tijdens die wedstrijd onder leiding van interim-trainer Sergi Barjuan, de coach van het tweede elftal. Volgens veel Spaanse media wordt Xavi de definitieve vervanger van de woensdag ontslagen Ronald Koeman. De voormalig middenvelder is nu nog trainer van Al-Sadd uit Qatar. Die club speelt na woensdag tot 21 december geen wedstrijden meer.

Laporta schoof vrijdag aan bij een persconferentie van Barjuan voor het duel met Alavés en sprak over de vacature. „Xavi heeft goede referenties. Ik praat met hem als een vriend en ken zijn mening over onze selectie. We praten vaak met elkaar, maar ik vond dat Koeman de afgelopen maanden nog vertrouwen verdiende.”

„We zijn heel dankbaar dat Koeman de technische verantwoordelijkheid over het eerste elftal op zich heeft genomen tijdens een enorm lastige periode. Hij is een clubicoon en zal altijd in onze herinnering blijven. Maar door de slechte resultaten was zijn situatie onhoudbaar. Ronald kon dat gedeeltelijk begrijpen. De onderhandelingen over de ontbinding van zijn contract verlopen goed. We zullen zijn contract respecteren”, aldus Laporta.

Knuffel voor Koeman

Barjuan zei op de persconferentie dat hij Koeman het liefst uitvoerig zou bedanken. „We hebben de laatste maand intensief samengewerkt en ik zou hem graag een dikke knuffel geven.”