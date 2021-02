Champions League-wedstrijd RB Leipzig-Liverpool definitief niet in Leipzig

De autoriteiten hebben een verzoek voor een uitzondering afgewezen, zo maakte een woordvoerster van het ministerie van Binnenlandse Zaken bekend.

RB Leipzig vroeg de Duitse overheid eerder deze week officieel toestemming om Liverpool toegang tot het land te verschaffen voor de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League. Die vrijstelling is nodig omdat vanwege de coronapandemie in Duitsland een vliegverbod geldt voor reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk.

De richtlijnen van de Europese voetbalbond schrijven voor dat als Leipzig de wedstrijd niet kan laten spelen, een reglementaire 3-0-nederlaag het gevolg is.