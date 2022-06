’Haïtiaan wordt eerste aanwinst van Vitesse’

De Haïtiaan, die eerder speelde voor Cercle Brugge, was dit seizoen basisspeler bij de club uit de Bourgogne, die promotie naar de Ligue 1 wist af te dwingen en kon bijtekenen bij Auxerre, maar verkiest volgens Franse media een avontuur bij Vitesse.

In dat geval wordt Arcus het eerste schaap dat over de dam is. Er zullen er meerdere moeten volgen, want Vitesse zag de helft van het basiselftal vertrekken na het afgelopen seizoen.