Feyenoord klopt Roma, maar moet in Italië nog flink aan de bak

Bijna stoïcijns onderging de Portugese topcoach de terugkeer naar De Kuip, waar hij met Manchester United in 2016 werd verslagen en waar hij de reputatie van de fanatieke aanhang goed kende. Vooraf ging het vanwege de incidenten tijdens de halve finale van de beker tegen Ajax dagenlang over veiligheid, over imagoschade en over mogelijke straffen van de UEFA als er weer vuurwerk en wanordelijkheden zouden komen.

Mourinho keek voor de aftrap eens goed naar de menigte op de tribunes, hij voelde zich veilig met de nettten en de niet bezette tribune over honderd meter achter de dug-outs. Het deed niets af aan de bloeddorstigheid van het Legioen én van de Feyenoord-spelers, die smachtten naar een revanche voor het verlies van de finale in Albanië.

Colosseum

Met de metershoge netten rond het veld, de Romeinen in de ring en de honger van het volk op de tribunes leek De Kuip omgetoverd in een Colosseum. Daarin gingen de Feyenoorders niet als wilden tekeer, maar gebruikten ze het bekende strijdplan van Arne Slot om de ploeg van Mourinho kapot te willen spelen.

De sfeer is uitgelaten in De Kuip. Ⓒ Pro Shots

Daarvoor was slimheid en finesse nodig. Zoals Orkun Kökcü die etaleerde toen hij na een half uur met een juweel van een dieptepass de Pool Sebastian Szymanski dwars door het hart van de AS Roma-defensie wegstuurde. Szymanski was overenthousiast en mikte net naast de paal. Lutsharel Geertruida en nog een keer Szymanski vuurden voor rust ook nog op Roma-doelman Rui Patricio. Het leverde geen goals op.

Palmbomen en kinderbadjes

Dat het meest fanatieke deel van het Legioen ook zonder zwaar vuurwerk sfeer kan creëren op een Europese avond, bewees het met massaal gezang, maar ook met de ludieke actie van strandballen, palmbomen, hele kinderzwembaden en zwembandjes. Het zorgde voor een glimlach na de diepe teleurstelling en treurnis een week eerder tegen Ajax.

Justin Bijlow zit in de buurt, maar hoeft de strafschop niet te stoppen. Ⓒ Pro Shots

De schrik sloeg het thuispubliek echter om het hart toen een van de zeldzame momenten dat Mourinho’s mannen voor de teruggekeerde Justin Bijlow verschenen, een strafschop opleverde voor de Italianen. Mats Wieffer kreeg de bal zonder er iets aan te kunnen doen op de hand, die nota bene langs zijn lichaam hing. De Spaanse arbiter Jose Maria Sanchez zag er een penalty in en de VAR corrigeerde hem niet.

Gerechtigheid

Bijlow moest daarop hetzelfde kunstje uithalen als Timon Wellenreuther recent op het Kasteel tegen Sparta. De Feyenoord-keeper zat in de goede hoek, maar kreeg ook de hulp van de paal. Gerechtigheid, vond de woedende Slot, die bij de vierde man verhaal was gaan halen. De reactie van de supporters was extreem euforisch en zorgde meteen na rust voor nóg meer herrie en druk op de Romeinen.

Mats Wieffer heeft de score geopend. Ⓒ Pro Shots

Voor Wieffer kwam er een moment van zoete wraak, want na een assist van Oussama Idrissi kogelde hij de bal vanaf de rand van het strafschopgebied in de uiterste hoek: 1-0. Mourinho klom uit zijn dug-out en had er duidelijk de pest in dat de Rotterdammers de code van de brandkast hadden gekraakt.

Wijnaldum

Of het genoeg is om over een week overeind te blijven in de Italiaanse hoofdstad zal moeten blijken. AS Roma, dat na de pauze Georginio Wijnaldum op het middenveld posteerde, liet met een paar gevaarlijke tegenstoten zien dat het uit de kleinste kansjes kan toeslaan. Halverwege het tweede bedrijf ontsnapte Feyenoord immers bij de kopbal van de Braziliaanse verdediger Roger Ibanez. De bal ging via de onderkant van de lat precies op de lijn terug in het veld. Bij elke hoekschop kwam ook het angstzweet tevoorschijn.

Twee hoofdrolspelers van AS Roma zijn er bij de return mogelijk niet bij. Paulo Dybala werd door een met geel bestrafte actie van Wieffer de wedstrijd uitgewerkt en de boomlange Engelse spits Tammy Abraham liep een zware schouderblessure op waardoor hij meteen van het veld moest.