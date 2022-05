Sergio Pérez verklapt groot nieuws na zege in Monaco

De jubelende Pérez zei in de catacomben tegen teambaas Christian Horner: „Ik heb te vroeg bijgetekend.” Een draaiende camera legde het tafereel vast, terwijl miljoenen televisiekijkers meekeken.

Pérez stapte begin 2021 in bij Red Bull, waar hij de vervanger was van de tegenvallende Alex Albon. In zijn zesde race was het al raak en boekte hij zijn eerste overwinning voor het team van kopman Max Verstappen. In het restant van het seizoen eindigde Pérez nog vier keer op het podium. Telkens als derde. In de WK-stand finishte hij als vierde.

Na een uitvalbeurt in Bahrein heeft Pérez de smaak dit seizoen inmiddels flink te pakken. In de vijf races die volgenden werd hij twee keer vier en drie keer tweede. In Monaco volgde de kerst op de (voorlopige) taart met een knappe overwinning.

Max Verstappen, die dit seizoen al vier keer, giet champagne in de nek van feestvarken Sergio Pérez. Ⓒ ANP/HH

Droom

„Dit is een droom die uitkomt, winnen in Monaco”, was de eerste reactie van Pérez zondag. „Ik had het moeilijk met mijn banden op het einde en het was niet makkelijk om Carlos achter me te houden. Dit is een heel mooie dag voor mij en mijn land.”

Bekijk ook: Verstappen loopt met derde plek in Monaco verder uit op Leclerc

Max Verstappen, die derde werd, was vanzelfsprekend blij voor zijn teamgenoot. „Het is een geweldig resultaat voor Checo ook, ik ben hier heel blij mee.”