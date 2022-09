Thymen Arensman wint koninginnenrit in Vuelta

Naar de etappe naar de Sierra Nevada werd op voorhand al uitgekeken. De renners wachtte namelijk een lange slotklim naar het dak van de Vuelta op 2507 meter. Voor de Sierra Nevada (23 kilometer lang met de steilste kilometers in het begin) stond al de zware Alto de Purche op het menu: 9 kilometer aan gemiddeld 7,5 procent, ondanks een stuk afdaling. Doordat Roglic zaterdag voor het eerst tijd had teruggepakt op rodetruidrager Evenepoel waren de verwachtingen voor de koninginnerit alleen maar gegroeid.

Al vanuit het vertrek was het een chaotische koers. Vooraan probeerde Rohan Dennis weg te rijden in dienst van zijn kopman Roglic. Ondertussen waren er enkele valpartijen met daarbij onder andere Wilco Kelderman. De Nederlander, voorafgaand aan de rit achtste in het algemeen klassement, meldde zich daarna met schaafwonden bij de koersdokter voor medische assistentie, maar kon zijn weg wel vervolgen. Dit in tegenstelling tot Domenico Pozzovivo, de Italiaan staakte de strijd.

Arensman in de vlucht

Kelderman, geassisteerd door enkele ploeggenoten, had echter wel problemen om terug te komen in het peloton, want vooraan werd er hard doorgereden. Pas na 20 kilometer reed de zeer omvangrijke kopgroep (29 man) echt weg met daarbij twee vooruitgeschoven pionnen van Jumbo-Visma met Dennis en Sam Oomen. Evenepoel had op zijn beurt de knechten Louis Vervaeke en Fausto Masnada bij zich. Verder zaten ook oud-Vuelta-winnaar Vincenzo Nibali, Giro-winnaar Jai Hindley, bergkoning Jay Vine, groenetruidrager Mads Pedersen, tweevoudig ritwinnaar Richard Carapaz, enkelvoudig etappewinnaars Marc Soler en Louis Meintjes én Thymen Arensman mee. De Nederlander van Team DSM was vooraan de best geplaatste als de nummer 11 op iets meer dan negen minuten van Evenepoel. De groep kreeg maximaal vijfenhalve minuut voorsprong, waardoor Arensman virtueel tot in de top 5 kwam.

De voorsprong liep echter hard terug, toen Lawson Craddock er vanuit de kopgroep in zijn eentje er vandoor ging. De samenwerking bij de leiders werd minder en in het peloton begon AG2R met achtervolgen in dienst van Ben O’Connor. Op de Alto de Purche kreeg de ploeg het gezelschap van Jumbo-Visma vooraan en ook Astana (voor Miguel Angel Lopez) toonde zich. Evenepoel werd daardoor al vroeg geïsoleerd, al had hij wel nog twee knechten in de groep achter Craddock. Uit die groep reed Vine in zijn eentje naar Craddock. De Australiër greep zo een hoop punten voor het bergklassement. Bij de favorieten bleef een aanval op de voorlaatste col uit.

Jumbo opent vroeg

Het kopduo werd in de vallei ingelopen, waarna Soler in de aanval trok. Achter hem formeerde er zich een uitgedunde groep vluchters, waarbij Arensman zat. In het peloton maakte Jumbo direct aan de voet van de klim naar de Sierra Nevada direct oorlog. Alleen Evenepoel en O’Connor waren direct mee. Enric Mas en Lopez vonden even later ook hun weg naar voren.

Na een lange fase zonder aanval openden Lopez en Mas de debatten op ruim tien kilometer van de streep. Eerstgenoemde kreeg bovendien nog steun van een ploeggenoot, die terug was gezakt uit de kopgroep. Op vrijwel hetzelfde moment ging Arensman solo op zoek naar Soler, die nog altijd solo voorop reed. De Nederlander dichtte het gat in een rap tempo en even later liet hij zijn kompaan achter.

Het was een glorietocht voor de Nederlander richting de streep, terwijl amper tijd inleverde op Lopez en Mas en het groepje Evenepoel, waar Roglic zich lang rustig hield. Pas op iets meer dan een kilometer trok de Sloveen ten aanval en moest Evenepoel passen. Uiteindelijk maakte hij een kwart minuut goed.

Strong wint eerste etappe in Ronde van Groot-Brittannië

Corbin Strong heeft de eerste etappe van de Ronde van Groot-Brittannië op zijn naam geschreven. In een rit over 181,3 kilometer van Aberdeen naar het Glenshee Ski Centre was de Nieuw-Zeelander van Israel-Premier Tech de sterkste in de eindsprint.

De Spanjaard Omar Fraile en de Noor Anders Halland Johannessen eindigden op de tweede en derde plek. De Britse favoriet Tom Pidcock eindigde in de eerste etappe als vijfde. Maandag staat de tweede etappe op het programma. De renners rijden dan van Hawick naar Dun, over 175,2 kilometer. De Ronde van Groot-Brittannië bestaat uit acht etappes en eindigt op zondag 11 september.