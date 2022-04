Premium Het beste van De Telegraaf

Noor van AZ opvallend onopvallend Fredrik Midtsjø mis je pas als hij er niet is

Door Steven Kooijman

Fredrik Midtsjø. Ⓒ ANP/HH

ALKMAAR - De matige maand maart, waarin AZ pas op de plaats moest maken in de Conference League, de KNVB-beker en de Eredivisie, werd voor een deel toegeschreven aan de afwezigheid van de geblesseerde Fredrik Midtsjø. Met de Noor weer in de gelederen kende de club uit Alkmaar een kickstart in april. Dankzij een 3-1 zege op subtopper Vitesse klauterde AZ weer omhoog naar de vierde plaats.