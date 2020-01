Bozenik tekent voor 4,5 jaar bij Feyenoord

Bozenik komt uit eigen land over van MSK Zilina. Trainer Dick Advocaat wilde graag een extra spits in zijn selectie hebben, omdat hij op die positie nu eigenlijk alleen de beschikking heeft over de Deen Nicolai Jørgensen.

Bozenik, die ook in de belangstelling stond van Hamburger SV, speelde tot dusverre acht interlands voor Slowakije. Daarin scoorde hij vier keer. De spits krijgt bij Feyenoord het shirt met rugnummer 19.

Hij kan zaterdag debuteren in de competitiewedstrijd tegen FC Emmen in De Kuip, want Bozenik mag dinsdag niet meedoen in het restant van de bekerwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Die werd vorige week vanwege de mist na ruim een uur spelen gestaakt.

