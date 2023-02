OGC Nice dient klacht in na opnames van pornofilm in stadion tijdens wedstrijd

De video is gemaakt op een toilet in de Allianz Riviera, terwijl in het 36.000 stoeltjes tellende onderkomen van de club, die huidige nummer zeven van de Ligue 1, de thuiswedstrijd tegen Lille in volle gang was.

Het filmpje in kwestie werd ruim twee weken geleden opgenomen en ging viraal via sociale media. OGC kan er niet om lachen en ook Nice Eco Stadium, het bedrijf dat het stadion uitbaat, heeft een klacht neergelegd vanwege „de associatie van het stadion met pornografische beelden”, zegt het bedrijf tegen 20 Minutes.

Bij OGC Nice staat voormalig PSV’er Pablo Rosario onder contract.