Steffie van der Peet: ’Ik kan heel goed doen alsof mijn neus bloedt’

Steffie van der Peet is een van de nieuwe sterren in de Nederlandse sprintequipe, die komende week bij de EK Baan in Apeldoorn (10-14 januari) weer op medaillejacht gaat. De 24-jarige baanwielrenster won tijdens de WK in 2022 brons op de keirin en is momenteel volop in de race voor een olympisch ticket voor ’Parijs 2024’. In de rubriek ’Extra Tijd Met’ maken we nader kennis met haar.

© ANP/HH „Van mijn vriend kan ik zo tien dingen opnoemen waar hij gemakkelijk geld aan spendeert, maar bij mij valt dat tegen.”