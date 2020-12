Nyck de Vries maakt debuut in Formule 1-auto

De coureur, vorig jaar kampioen in de Formule 2, stapt op het Yas Marina Circuit in de Mercedes-bolide van wereldkampioen Lewis Hamilton. „Instappen bij een team dat al zeven jaar op rij de beste is, dat is voor mij heel bijzonder.”

De Vries is al bekend met de Duitse autobouwer. Namens Mercedes is hij actief in de Formule E, de elektrische tegenhanger van de koningsklasse.

Mick Schumacher

Ook Mick Schumacher komt dinsdag in actie. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael mag alvast proeven aan wat hem volgend jaar te wachten staat en stapt in bij Haas, zijn nieuwe werkgever. Schumacher volgde dit jaar De Vries op als kampioen Formule 2.

Fernando Alonso

Hoewel de Young Drivers’ Test eigenlijk bedoeld is voor - de naam zegt het al - jonge coureurs, heeft de FIA een uitzondering gemaakt voor Fernando Alonso. De Spanjaard, wereldkampioen in 2005 en 2006, keert komend seizoen bij Renault terug in de Formule 1. Omdat hij de afgelopen twee jaar afwezig was, mag de 39-jarige coureur weer even wennen.

Hetzelfde geldt voor Stoffel Vandoorne (Mercedes), Sebastien Buemi (Red Bull) en Robert Kubica (Alfa Romeo). Ook zij hebben al ervaring als F1-coureur, maar mogen deze week wel in actie komen in Abu Dhabi.

Carlos Sainz, die overstapt van McLaren naar Ferrari, werd tot onvrede van zijn nieuwe team wél uitgesloten door de FIA.

Opmerkelijke afwezigen tijdens de Young Drivers’ Test in Abu Dhabi zijn McLaren en Racing Point.

Volledige line-up Young Drivers’ Test

Mercedes: Stoffel Vandoorne en Nyck de Vries

Stoffel Vandoorne en Nyck de Vries Red Bull: Sebastien Buemi en Juri Vips

Sebastien Buemi en Juri Vips Ferrari: Robert Shwartzman en Antonio Fuoco

Robert Shwartzman en Antonio Fuoco Renault: Fernando Alonso en Guanyu Zhou

Fernando Alonso en Guanyu Zhou AlphaTauri: Yuki Tsunoda en Marino Sato

Yuki Tsunoda en Marino Sato Alfa Romeo: Robert Kubica en Callum Ilott

Robert Kubica en Callum Ilott Haas: Mick Schumacher

Mick Schumacher Williams: Jack Aitken en Roy Nissany

