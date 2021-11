Bondscoach Louis van Gaal: ’Jasper Cillessen staat boven Joël Drommel in de hiërarchie’

„Dat Joël ziek is geworden, is voor Jasper fantastisch”, zo zei Van Gaal op de persconferentie. „Hij was er vanochtend ook als eerste. Er is constant overleg met onze keeperstrainer Frans Hoek met name en ik heb geen onvertogen woord gehoord.”

De bondscoach legt de keeperskwestie uit. „Cillessen staat boven Drommel, maar Jasper was geblesseerd en aan het terugkomen. Ik dicht Jasper veel kwaliteiten toe, Drommel is voor de toekomst. En ik ben niet alleen bondscoach voor het heden, maar ook voor de toekomst. Cillessen kan een rol spelen op het WK.”

Hij is wel duidelijk: „Cillessen is momenteel onze derde keeper in de selectie.” Tim Krul belde zelf de bondscoach en gaf aan momenteel voor zijn noodlijdende club Norwich City te kiezen. „Anders was hij gewoon geselecteerd. Als we naar het WK gaan, neem ik natuurlijk een penaltyspecialist mee. Dat zijn jullie met mij eens lijkt me.”

En: „Ik juich zo’n opstelling ook gewoon toe, heb daar respect voor.”

Voorkeur spelers opzij

Ajacied Steven Berghuis is geblesseerd en er ook niet bij. Eerder gaf Van Gaal aan dat hij de enige optie is voor de positie van rechtsbuiten. „De voorkeur van de spelers gaat nu even opzij. Op links heb ik meer opties dan op rechts. Donyell Malen en Steven Bergwijn zijn nu opties. Het wordt een keuze uit deze twee. Ik kan geen nieuw systeem binnen drie dagen inpassen.”

Blessure Danjuma

Volgens Van Gaal kan Arnaut Danjuma, die afgelopen weekeinde het einde niet haalde bij Villarreal vanwege een blessure, sowieso de avondtraining nog niet meedoen. „Maar ik verwacht verder geen problemen.”

Selecteren Rensch past niet in oude filosofie van Van Gaal

Van Gaal snapt dat veel mensen raar opkeken toen hij maandag Devyne Rensch als vervanger van de geblesseerde Jurriën Timber bij het Nederlands elftal haalde. „Maar de filosofie van Van Gaal past niet meer in deze tijd”, zei de bondscoach van Oranje. „Er wordt vandaag de dag veel gerouleerd bij clubs met grote selecties.”

Rensch krijgt dit seizoen weinig speeltijd bij Ajax. Vorige week kreeg hij zelfs kramp in het uitduel met Heracles. „Hij speelde wel in Jong Ajax en Jong Oranje”, vertelde Van Gaal. „Ik vind hem een groot talent.”

Joël Veltman en Rick Karsdorp kregen de afgelopen weken wel veel speeltijd bij Brighton & Hove Albion en AS Roma. „Maar zij waren voor mij op dit moment geen opties”, stelde Van Gaal. „Ik wilde ook geen vreemde eend in de bijt. Ik wilde het doen met de jongens van de laatste interlands. Maar toen Joël Drommel ziek werd, moest ik Jasper Cillessen er wel bij halen.”

Van Gaal selecteerde in het verleden eigenlijk alleen maar spelers die vaak bij hun club spelen. Om die reden maakt Donny van de Beek nu geen deel uit van de selectie van Oranje. Voor de positie rechts achterin heeft de bondscoach naar eigen zeggen minder alternatieven. „Het is niet gek dat ik nu anders tegen het trainersvak aankijk”, zei hij. „Ook ik evolueer. Je krijgt dan ook een andere filosofie. Ik heb als coach het DNA van Ajax. Ik ging altijd uit van eigen kracht en keek nooit naar de tegenstander. In het buitenland kreeg ik al snel in de gaten dat dit niet altijd werkte.”

Montenegro

Van Gaal over opponent Montenegro: „De individuele kwaliteit is hoog van Montenegro. We zijn thuis de eerste twintig minuten zelfs weggespeeld. We werden pas beter toen onze buitenspelers zich op de juiste positie gingen begeven. Toen hebben we ze kunnen overrompelen, met een mooie uitslag tot gevolg. Maar als team is Montenegro minder dan het Nederlands elftal.”