Bondscoach Louis van Gaal: ’Jasper Cillessen staat boven Joël Drommel in de pikorde’

„Dat Joël ziek is geworden, is voor Jasper fantastisch”, zo zei Van Gaal op de persconferentie. „Hij was er vanochtend ook als eerste. Er is constant overleg met onze keeperstrainer Frans Hoek met name en ik heb geen onvertogen woord gehoord.”

De bondscoach legt de keeperskwestie uit. „Cillessen staat boven Drommel, maar Jasper was geblesseerd en aan het terugkomen. Ik dicht Jasper veel kwaliteiten toe, Drommel is voor de toekomst. En ik ben niet alleen bondscoach voor het heden, maar ook voor de toekomst. Cillessen kan een rol spelen op het WK.”

Hij is wel duidelijk: „Cillessen is momenteel onze derde keeper in de selectie.”

Voorkeur spelers opzij

Ajacied Steven Berghuis is geblesseerd en er ook niet bij. Eerder gaf Van Gaal aan dat hij de enige optie is voor de positie van rechtsbuiten. „De voorkeur van de spelers gaat nu even opzij. Op links heb ik meer opties dan op rechts. Donyell Malen en Steven Bergwijn zijn nu opties. Het wordt een keuze uit deze twee. Ik kan geen nieuw systeem binnen drie dagen inpassen.”

Eigenlijk wilde Van Gaal geen ’nieuwe’ gezichten erbij in de selectie. „Geen vreemd eend in de bijt was de bedoeling, maar Drommel was dus ziek.”