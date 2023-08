Tumult bij Telstar: duel meerdere keren gestaakt, bekers op het veld en kaarten voor trainers

Scheidsrechter Stan Teuben staakte het duel tijdelijk in de eerste helft. Daarna ging het in de tweede helft opnieuw mis. Vorig seizoen had de wedstrijd dan definitief gestaakt moet worden, maar volgens de nieuwe regels hoeft dat niet als de daders snel worden gepakt en er geen sprake is van ernstig letsel. Na een paar minuten kwamen de ploegen toch weer het veld op.

Hoofdrol

Teuben speelde gedurende het hele duel een hoofdrol. Hij deelde acht gele kaarten uit, onder anderen ook aan de trainers van beide clubs, Mike Snoei en Sjors Ultee. Hij gaf tot twee keer toe een strafschop aan de Friese club, die Milan Smit beide benutte.

De tweede penalty leidde tot veel protesten van de spelers van Telstar, omdat Jorginho Soares een reglementaire tackle leek te hebben gemaakt. Doelman Ronald Koeman kreeg in het tumult een klap van Smit, maar Teuben gaf niet Smit zijn tweede gele kaart, maar deelde een prent uit aan Koeman.

Een paar minuten na rust scoorde Quinten van den Heerik voor Telstar (1-2), maar Michael Breij maakte er in de 71e minuut 1-3 van voor de gedegradeerde club uit Friesland. Vlak nadat de wedstrijd voor de tweede keer werd hervat, moest Telstar met tien man verder na een rode kaart van Jayden Turfkruier. Toch bracht Zakaria Eddahchouri in de 79e minuut de spanning terug tot 2-3, maar Telstar slaagde er niet meer gelijk te maken.

