De Ligt moet wijken voor ervaren duo

Niet De Ligt, maar Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci worden door trainer Maurizio Sarri het veld in gestuurd als Juventus op bezoek gaat bij Parma. De twee Italiaanse routiniers krijgen de voorkeur boven de 20-jarige Nederlander. De aftrap is om 18.00 uur.

De Ligt kreeg tijdens de voorbereiding van Juventus genoeg speelminuten. Tijdens de International Champions Cup mocht de Nederlander invallen tegen Tottenham (3-2 nederlaag) en de wedstrijd daarna - tegen Inter (1-1) - mocht hij in de basis starten. In die wedstrijd maakte De Ligt overigens een eigen doelpunt. Vervolgens kwam hij ook nog in actie tegen Atletico Madrid (2-1 nederlaag).

Deze zomer maakte De Ligt de overstap van Ajax naar de Italiaanse kampioen. De Oude Dame betaalde 75 miljoen euro voor de jonge centrale verdediger. In Turijn tekende de Oranje-international een contract tot 2024.

