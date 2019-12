Verstappen komt er met Schulting en Bertens niet uit over ’pole position’

Het trio was maandagavond te gast bij Ziggo Sport en de meningen over de geschetste situatie ’wat als Max elke race vanaf pole mag beginnen’ liepen aardig uiteen. „Het zou mij niks lijken hoor”, aldus Schulting. „Het is toch prachtig om via mooie inhaalacties iedereen te verslaan en dan te winnen?”, lichtte te shorttrackster toe.

Bertens zou er op haar beurt direct voor tekenen om elke race polesitter te zijn. „Natuurlijk. Je begint vooraan en je hebt de grootste kans om te winnen. En dat wil je toch? Daar gaat het toch om? Overwinningen!”, aldus de tennister, die dinsdag 28 wordt.

Gevecht

Verstappen was het noch met de een, noch met de ander helemaal eens. „Soms is het fijn om vanaf pole weg te kunnen rijden en door te kunnen rijden naar de zege. Maar het is soms ook lekker om de hele race een gevecht te moeten leveren.”

En toch, als Verstappen móet kiezen, neigt hij meer naar de mening van Bertens. „Dan maar vanaf pole starten en alles winnen. Dan is het maar saai”, lachte de coureur van Red Bull.