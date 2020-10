Napoli weigert tegen Juventus te spelen, reglementaire nederlaag dreigt

De organisatie achter de Serie A dreigt met een reglementaire nederlaag voor de ploeg uit Zuid-Italië. De regels bepalen dat wanneer een team niet komt opdagen de tegenstander - in dit geval Juventus - met 3-0 heeft gewonnen. Het duel zou om 20.45 uur beginnen.

Een woordvoerder van Napoli heeft gezegd dat de lokale gezondheidsautoriteiten het team hebben bevolen in quarantaine te gaan. Volgens de Serie A heeft de gemeente Napels de afspraken omtrent het gezondheidsprotocol, samengesteld door de voetbalbazen en de sportminister, niet nageleefd. Hierin is bepaald dat wanneer er coronagevallen in een selectie zijn de andere spelers wel gewoon kunnen trainen en uitkomen in wedstrijden wanneer zij negatief hebben getest.

Lazio en Inter eindigen met tien man op 1-1

De topper in Italië tussen Lazio en Internazionale is in 1-1 geëindigd. Beide ploegen sloten de wedstrijd met tien man af vanwege een directe rode kaart.

De Milanezen kwamen na een halfuur op voorsprong via de Argentijnse spits Lautaro Martinez. Na rust bracht Sergej Milinkovic-Savic de Romeinen weer langszij. De remise betekent voor Inter het eerste puntenverlies van het seizoen.

In de slotfase kregen Ciro Immobile (Lazio) en Stefano Sensi (Inter) de rode kaart. Beide spelers deelden bij een tegenstander een lichte tik uit in het gezicht, die beide met veel theater werden ontvangen.

SPANJE: Real Madrid wint ook bij Levante

Real Madrid heeft de derde zege op rij geboekt in de Spaanse competitie. De ploeg van coach Zinedine Zidane won met 2-0 bij Levante. Real Madrid won eerder van Real Valladolid en Betis. De Madrilenen waren de competitie gestart met een gelijkspel bij Real Sociedad.

De Braziliaan Vinicius had de ploeg uit Madrid in de 16e minuut op voorsprong gezet. Aanvoerder Sergio Ramos leek de voorsprong in de 67e minuut te hebben verdubbeld, maar na lang beraad tussen scheidsrechter Munuera en de VAR werd het doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel. In blessuretijd maakte Karim Benzema er nog 2-0 van.

Real heeft tien punten uit vier duels. Eentje meer dan Betis, dat al vijf keer in actie kwam. Alleen FC Barcelona en Sevilla hebben nog de volle buit, zij het uit slechts twee wedstrijden. Die teams treffen elkaar zondagavond.

