Ajax vernedert VVV en boekt historische Eredivisie-zege in De Koel: 13-0!

Ajax verbeterde daarmee het eigen record dat het in mei 1972 had gevestigd. Destijds wonnen de Amsterdammers met 12-1 van Vitesse.

Met een flink aantal andere namen begon Ten Hag het duel wat ussen de Champions League-ontmoetingen met Liverpool en Atalanta Bergamo in zat. Onder meer Jurgen Ekkelenkamp, Lassina Traoré en Seean Klaiber verschenen aan de aftrap, maar het maakte tegen dit VVV-Venlo achteraf gezien niks uit wie de coach van de Amsterdammers had opgesteld.

Ekkelenkamp (intikker na goed voorbereidend werk van Antony, Nicolas Tagliafico en Traoré) opende na twaalf minuten het bal en Traoré maakte kort daarna op aangeven van Tagliafico de tweede goal. Via opnieuw Traoré (uit een uitgespeelde aanval) en Dusan Tadic (die zich mooi vrijkapte) ging Ajax rusten met een uiterst comfortabele 4-0 voorsprong.

Tien minuten na rust kreeg Christiaan Kum voor een charge op Antony een rode kaart na tussenkomst van de videoscheidsrechter en vervolgens was er helemaal geen houden meer aan voor de Venlonaren. Nog voordat Kum de beruchte trap op was gelopen, was het via Traoré 5-0 en daarna scoorden ook Antony en Daley Blind waardoor het 7-0 werd.

Tiende prooi voor Huntelaar

Nogmaals Ekkelenkamp en Traoré tilden de Amsterdamse marge naar negen, waarna de ingevallen Klaas-Jan Huntelaar uit een strafschop de tiende mocht aantekenen. Nogmaals Huntelaar, Lisandro Martinez en Traoré zorgden ervoor dat de bizarre einduitslag van 13-0 op het scorebord kwam.

