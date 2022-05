Premium Voetbal

Finale werpt schaduw vooruit voor Feyenoord

Feyenoord-coach Arne Slot zet op een positieve manier het mes in zijn elftal richting de midweekse uitwedstrijd bij Go Ahead Eagles. Zijn ’finale-team’, dat donderdag in Marseille en zondag tegen PSV diep moest gaan, krijgt voor een groot deel rust. Dat kan, nu de derde plaats is binnengesleept.