Honger LeBron James na verbreken ’magisch’ puntenrecord niet gestild

De recordworp van LeBron James waarmee hij topscorer aller tijden wordt in de NBA. Ⓒ ANP/HH

Op 13 juni 1989 speelt de dan al 42-jarige Kareem Abdul-Jabbar zijn allerlaatste NBA-pot, in game 4 van de NBA Finals. Hij maakt 7 punten voor de Los Angeles Lakers en neemt afscheid met een immens en op het oog onbreekbaar puntenrecord (38.387 punten). Tot LeBron Raymone James uit Akron, Ohio. King James verbreekt het illustere record in de Crypto.com ArenA in Los Angeles. Waar haalt hij toch nog steeds zijn drive vandaan?