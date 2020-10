Weinig transfers, miljoenenverlies Feyenoord

Feyenoord heeft het boekjaar 2019-2020 ondanks de ellende van het coronavirus kunnen afsluiten met een positief bedrijfsresultaat van 0,5 miljoen euro op een omzet van ruim 73 miljoen euro.

Maar omdat de club nauwelijks spelers verkocht was het resultaat op transfers bijna 9 miljoen negatief. Dat heeft ervoor gezorgd dat de Rotterdammers over het boekjaar uiteindelijk een netto resultaat van 6,7 miljoen euro negatief hebben staan.

Het eigen vermogen bedroeg per 30 juni 2020 18,6 miljoen euro. Volgens het KNVB financieel ratingsysteem (FRS) behoort Feyenoord nog altijd tot de financieel gezonde clubs. De vraag is hoeveel clubs dit seizoen die gezonde status in de Eredivisie houden. Tot 1 januari kunnen de meeste betaald voetbalorganisaties het wel uitzingen. Als er dan nog steeds geen publiek in de stadions mag komen, worden enorme bezuinigingen verwacht bij alle bvo’s, inclusief Feyenoord.

„Dat we ondanks het afgebroken sportieve seizoen toch nog een plus in de operatie hebben, is een compliment aan de organisatie. Maar zeker onze trouwe achterban verdient hiervoor de credits. Zowel de supporters als onze zakelijke relaties hebben Feyenoord enorm geholpen”, aldus Smorenburg.

Feyenoord had het zich financieel makkelijker kunnen maken als het diverse spelers uit het eerste elftal had verkocht. Maar sportief zou de club dan aanzienlijk zwakker zijn geworden.

Smorenburg: „We hebben de selectie bewust bij elkaar gehouden en geen afscheid willen nemen van onze belangrijkste en meest getalenteerde spelers. Ook is er bescheiden geïnvesteerd in talentvolle jonge spelers.”