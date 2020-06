Sterling: ’Er is veel gepraat, nu is het tijd voor actie’

„Demonstreren is een perfect middel om onze stem te laten horen, maar het is niet voldoende om dingen daadwerkelijk te veranderen. Het gaat erom wat we doen. Er is veel gepraat, nu is het tijd voor actie.” ”, aldus Sterling in gesprek met de BBC.

Het zit de aanvaller dwars dat terwijl één derde van de ongeveer 500 Premier League-voetballers donker is, er rondom de velden vooral blanke personen actief zijn. „Er zijn weinig gezichten waarmee we ons als donkere voetballers kunnen identificeren en een gesprek mee kunnen hebben.”

Sol Campbell

Volgens Sterling worden donkere trainers bijvoorbeeld benadeeld. Hij noemt Steven Gerrard, Frank Lampard, Sol Campbell en Ashley Cole. Alle vier ex-internationals, alle vier tussen de 39 en 45 jaar en alle vier in het bezit van de hoogste trainersdiploma’s.

Sol Campbell. Ⓒ Reuters

Terwijl Gerrard (Glasgow Rangers) en Lampard (Chelsea) op het hoogste niveau actief zijn, bevinden Campbell (League One-club Southend United) en Ashley Cole (Chelsea-jeugd) zich een stuk lager op de voetballadder. „Zij krijgen minder kansen. Daar gaat het fout.”

Hetzelfde geldt voor andere minderheden, benadrukt Sterling, die eveneens stelt dat het probleem niet alleen in het voetbal voorkomt, maar in allerlei sectoren van de samenleving.

In 2018 zette de Engelse voetbalbond een diversiteitsplan op. In 2021 moet elf procent van de leidinggevenden binnen de FA en twintig procent van de coaches van de nationale elftallen uit personen met een migratieachtergrond bestaan. „Pas als ik de cijfers daadwerkelijk zie veranderen, ben ik blij”, besloot Sterling.

Kick It Out

Voorzitter Sanjay Bhandari van de Engelse organisatie Kick It Out droomt op zijn beurt over een krachtig statement van voetballers in de strijd tegen racisme. „Het zou een fantastisch signaal zijn als spelers voor de aftrap van hun duels knielen”, aldus Bhandari tegenover Sky Sports. ,,Vanwege het coronavirus mag men momenteel toch geen geen handen schudden. Misschien kunnen we een nieuw ritueel introduceren.

Kick It Out-voorzitter Sanjay Bhandari. Ⓒ BSR Agency

Hoewel Bhandari een voorzet op maat geeft, vindt hij dat het initiatief om daadwerkelijk tot actie over te gaan vanuit de spelers moet komen. „Het zou een sterk signaal van solidariteit zijn, wat des te krachtiger is als het van de spelers komt. Ik zou het persoonlijk prachtig vinden, maar het is echt aan de voetballers zelf. Er zijn op dit moment gesprekken gaande om te kijken of er behoefte is aan een dergelijk actie.”

Bhandari hoopt dat de huidige aandacht voor het racismeprobleem geen kortstondige hype blijkt. ,,Ik wil graag een oproep dan aan iedereen die zich momenteel inzet. We hebben behoefte aan vastberadenheid. Ook als straks de spotlights zijn verdwenen, moet onze boodschap worden blijven verkondigd.”