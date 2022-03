Riechedly Bazoer en Daan Huisman starten bij Vitesse

De belangrijke schakel in het Vitesse van de afgelopen twee seizoenen moest afhaken in de aanloop naar de uitwedstrijd tegen Rapid Wien en begon sindsdien niet meer in de basis. De na dit seizoen bij Vitesse vertrekkende vrije verdediger is inmiddels weer helemaal hersteld en zat zich de afgelopen duels te verbijten op de bank. De absentie van Matus Bero die in Arnhem is achtergebleven, omdat hij niet fit was, wordt in het Stadio Olimpico ingevuld door Daan Huisman.

Bij AS Roma is er evenals in Arnhem geen basisplaats voor Rick Karsdorp. Trainer José Mourinho heeft gekozen voor een startopstelling met zijn grote kanonnen. Tammy Abrahm, Lorenzo Pellegrini en Chris Smalling beginnen ditmaal wel in de basis, waar ze in het Gelredome op de bank begonnen.

Opstelling Vitesse: Houwen; Dasa, Doekhi, Rasmussen, Wittek; Tronstad, Bazoer, Domgjoni; Huisman; Grbic, Openda.