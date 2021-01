Motorrijder Paul Spierings reanimeert collega in Dakar: ’Als ik daar niet was, had hij het niet overleefd’

Paul Spierings Ⓒ Marcel Vermeij Rallymaniacs

RIYAD - Het is op deze woensdagavond al vroeg donker in Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. In het bivak van de Dakar Rally zit Paul Spierings, een stoere motorrijder uit Sint-Michielsgestel, aan een campingtafeltje. Hij is nog aan het bijkomen van een zenuwslopende dag, maar doet op heldere wijze zijn verhaal. „Ja, als je het zo vraagt, kun je wel stellen dat ik zijn leven heb gered.”