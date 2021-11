PSV-opponent Real Sociedad loopt opnieuw tegen nederlaag op

Op de eerste speeldag in La Liga had Sociedad verloren bij FC Barcelona. Daarna volgden ruim drie maanden zonder verlies in de Spaanse competitie waardoor de ploeg van trainer Imanol Alguacil zich kon mengen in de strijd om de koppositie.

Die had de ploeg, die over anderhalve week PSV ontvangt in het laatste groepsduel uit de Europa League, bij winst in ieder geval voor even kunnen innemen. Sociedad had ook de beste kansen in het RCDE Stadium in een buitenwijk van Barcelona. Er waren kansen voor de Noor Alexander Sørloth en de Belg Adnan Januzaj. De ingevallen oud-Willem II’er Alexander Isak scoorde ook in de 65e minuut. Maar kort daarvoor was de bal tegen het lichaam van scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz beland. Die liet eerst doorspelen, maar besloot die beslissing na het doelpunt alsnog terug te draaien.

Twaalf minuten later viel, tegen de verhouding in, het doelpunt aan de andere kant. Yangel Herrera schoot raak, mede omdat de bal door Sociedad-verdediger Diego Rico van richting werd veranderd. Sociedad bleef zo op 29 punten, Real Madrid heeft er 30, met nog twee duels tegoed.