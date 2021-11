PSV-opponent Real Sociedad verliest weer, Atlético maakt indruk

Op de eerste speeldag in La Liga had Sociedad verloren bij FC Barcelona. Daarna volgden ruim drie maanden zonder verlies in de Spaanse competitie waardoor de ploeg van trainer Imanol Alguacil zich kon mengen in de strijd om de koppositie.

Die had de ploeg, die over anderhalve week PSV ontvangt in het laatste groepsduel uit de Europa League, bij winst in ieder geval voor even kunnen innemen. Sociedad had ook de beste kansen in het RCDE Stadium in een buitenwijk van Barcelona. Er waren kansen voor de Noor Alexander Sørloth en de Belg Adnan Januzaj. De ingevallen oud-Willem II’er Alexander Isak scoorde ook in de 65e minuut. Maar kort daarvoor was de bal tegen het lichaam van scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz beland. Die liet eerst doorspelen, maar besloot die beslissing na het doelpunt alsnog terug te draaien.

Twaalf minuten later viel, tegen de verhouding in, het doelpunt aan de andere kant. Yangel Herrera schoot raak, mede omdat de bal door Sociedad-verdediger Diego Rico van richting werd veranderd. Sociedad bleef zo op 29 punten, Real Madrid heeft er 30, met nog twee duels tegoed.

Atlético Madrid ruim langs Cádiz: 1-4

Atlético Madrid heeft zonder al te veel problemen de uitwedstrijd tegen Cádiz gewonnen. Na een 0-0-ruststand kwam de ploeg van coach Diego Simeone na de pauze op gang, resulterend in een 4-1-overwinning.

Atlético verloor pas één keer dit seizoen, op 25 september bij Alavés, en kwam door de winst op 29 punten uit veertien duels. Alleen Real Madrid heeft meer punten: 30 met een thuiswedstrijd zondagavond tegen Sevilla voor de boeg.

Cádiz heeft de fans nog niet verwend. Op eigen veld won de ploeg van trainer Álvaro Cervera dit seizoen nog niet en ook tegen Atlético zat een zege er niet in. De Madrilenen kwamen in de 56e minuut op voorsprong dankzij een doelpunt van Thomas Lemar. De Fransman kopte raak uit een voorzet van Yannick Carrasco. Via Antoine Griezmann en invaller Ángel Correa, amper 3 minuten in het veld, werd het 0-3 waarna Anthony Lozano Atlético-doelman Jan Oblak verraste met een merkwaardig schot. Een andere invaller, Matheus Cunha, bezorgde Atlético alsnog een marge van drie doelpunten.