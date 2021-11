Real Madrid wint Spaanse topper in extremis van Sevilla

Real Madrid gaat door de zege ruim aan de leiding met 33 punten, vier meer dan Atlético Madrid en Real Sociedad. Sevilla blijft vierde met 28 punten.

De bezoekers uit het zuiden van Spanje kwamen vroeg aan de leiding in Bernabéu. Rafa Mir kopte uit een corner de bal langs doelman Thibaut Courtois. De aanvaller van Sevilla kreeg vlak daarna opnieuw een grote kans, maar deze keer wist de Belgische doelman wel redding te brengen. Na ruim een half uur was er de gelijkmaker van Karim Benzema. Die tikte binnen nadat een schot van Eder Militao via de keeper op de paal was geëindigd.

In de slotfase van de tweede helft zocht Real steeds nadrukkelijker naar de tweede treffer. Uiteindelijk kwam die er via Vinícius die zijn negende competitiedoelpunt van het seizoen maakte. Courtois voorkwam in blessuretijd nog met een knappe redding dat Thomas Delaney gelijk maakte.

Atlético maakt indruk

Atlético Madrid had eerder op de avond zonder al te veel problemen de uitwedstrijd tegen Cádiz gewonnen. In de tweede helft liep de landskampioen uit naar 1-4 door treffers van Thomas Lemar, Antoine Griezmann, Ángel Correa en Matheus Cunha. Anthony Lozano scoorde voor Cádiz.

Sociedad verspeelt weer punten

Real Sociedad had punten verspeeld bij Espanyol. De ploeg, die over anderhalve week PSV ontvangt in het laatste groepsduel uit de Europa League, verloor in Barcelona met 1-0. Sociedad heeft daardoor vier punten minder dan de koploper en heeft al een wedstrijd meer gespeeld.

Alexander Isak van Sociedad kan het niet geloven Ⓒ ANP/HH

Barcelona wint wel

FC Barcelona, dat zaterdag al met 1-3 won van Villarreal, staat zevende in La Liga. De Catalanen hebben tien punten minder dan Real Madrid.