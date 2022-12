Formule 1 begint in 2024 vanwege de ramadan voor het eerst in Saoedi-Arabië

Pas sinds vorig jaar is er een race op het nieuwe circuit van de Saoedische stad Djedda. Komend seizoen is daar op 19 maart de tweede race van de kalender. De eerste wedstrijd is op 5 maart in Bahrein.

De Australische staat Victoria, waar normaliter de openingswedstrijden werden verreden, kondigde het nieuws over Saoedi-Arabië aan. Dat gebeurde bij de bekendmaking van een nieuw contract voor de race in de stad Melbourne, tot 2037. Daarin is ook opgenomen dat Australië in die periode minstens vier keer de openingsrace mag houden.

Het bestuur van Victoria laat weten bij de komende editie, van 30 maart tot en met 2 april, te rekenen op een verbetering van het toeschouwersrecord van de 419.000 van dit jaar. "De belangstelling voor het raceweekend van komend jaar is erg groot. De tickets voor de zondag waren al binnen 3,5 uur uitverkocht", aldus de staat.

