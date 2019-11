Federer voor de tiende keer de beste in Basel

De eenzijdige partij duurde maar 68 minuten. De 38-jarige Federer won het toernooi, waar hij vroeger nog ballenjongen was, in 2006 voor het eerst. Dertien jaar geleden versloeg hij Fernando Gonzalez in de finale.

Dit jaar stond Federer over het hele toernooi maar achttien games af. In de kwartfinale kreeg hij een walk-over van landgenoot Stan Wawrinka. Komende week doet Federer mee aan het masterstoernooi van Parijs, waar ook Novak Djokovic en Rafael Nadal van de partij zijn.

Thiem wint in Wenen

Dominic Thiem heeft voor het eerst in zijn loopbaan het ATP-toernooi van Wenen op zijn naam geschreven. De Oostenrijkse publieksfavoriet knokte zich ten koste van de Argentijn Diego Schwartzman naar de titel: 3-6 6-4 6-3.

De als eerste geplaatste Thiem won eerder dit seizoen al een ander ATP-toernooi in eigen land, in Kitzbühel. Hij staat dit jaar al op vijf ATP-titels, meer dan welke speler dan ook. Thiem won ook al in Indian Wells, Barcelona en Peking.

Thiem had zich al verzekerd van deelname aan de ATP Finals. Er zijn de komende week in Parijs nog twee startbewijzen te vergeven.