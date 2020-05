Britse minister: ’Nog geen groen licht hervatting Premier League’

„Als we een plan kunnen opmaken dat werkt, dan zou ik graag hebben dat we ermee doorgaan. Het zou goed zijn voor de natie en voor het voetbal als geheel”, stelde Dowden. „Ik ben echt hoopvol dat we dit op de rails krijgen, maar de openbare gezondheid moet op de eerste plaats komen. Alleen als we daarop kunnen vertrouwen, zullen we voortgang kunnen boeken.”

Vertegenwoordigers van de Premier League-clubs bespreken maandag de laatste elementen van het ’Project Restart’, dat de hervatting van de Premier League achter gesloten deuren in goede banen moet leiden. Er moeten nog 92 competitiewedstrijden afgewerkt worden.