BMX’ers Niek Kimmann en Dave van der Burg overtuigend door op WK

BMX’ers Kimmann en Van der Burg overtuigend door op WK

20:40 uur Niek Kimmann en Dave van der Burg hebben zich bij de WK BMX zonder veel problemen geplaatst voor de kwartfinales. Die worden zondag vanaf 12.30 uur (Nederlandse tijd) verreden in Glasgow.

Van der Burg en Kimmann wonnen ieder hun heat in de achtste finales. Mitchel Schotman kwam in zijn heat net tekort voor een vervolg. Jaymio Brink ging in de eerste ronde onderuit en miste in de herkansingen op 8 honderdsten van een seconde een plaats in de achtste finales.

Bij de vrouwen won Laura Smulders haar heat in de eerste ronde. Haar zus Merel Smulders kwalificeerde zich als tweede voor de kwartfinales, Manon Veenstra mag zondag ook terugkomen als nummer 3 in haar heat. Bij de vrouwen zijn er geen kwartfinales. De finales worden verreden vanaf 14.15 uur.

Zeilers Lambriex en Van de Werken aan de leiding op WK

19:40 uur Bart Lambriex en Floris van de Werken hebben de leiding genomen op de tweede dag van de WK zeilen in Den Haag. De Nederlanders wonnen zaterdag twee races in de 49er-klasse en finishten eenmaal als tweede.

„Dit zijn echt de perfecte condities; lekker windje, zon en golven. Dat vinden we wel leuk. Echt ’Scheveningen-weer’. Ik hoop dat het allemaal goed gaat op de baan vandaag. Er zullen wel wat mensen omslaan denk ik”, zei Lambriex voorafgaand aan de tweede dag.

In die „perfecte condities” wisten ze op vertrouwd water te overtuigen. „Veel beter dan dit wordt het inderdaad niet. Het was echt rammen. Dat moet je durven. Vooral voor de wind. Daar hebben we vandaag het verschil gemaakt. We gaan nu aan de leiding maar straks wordt het veld een stuk sterker. Dit is nog maar de kwalificatiereeks. Dit betekent nog niet alles”, zei Lambriex na afloop.

Lambriex en Van de Werken veroverden in 2021 en 2022 de wereldtitel in hun favoriete klasse. Ze wonnen vorige maand een olympische testwedstrijd in Marseille. Het Nederlandse duo leidt het klassement met 9 punten. De Polen Łukasz Przybytek en Jacek Piasecki staan tweede met 14 punten.

In de mixed Multi Hull-klasse wisten Laila van der Meer en Bjarne Bouwer de eerste race van de dag te winnen door de absolute favorieten, Ruggero Tita en Caterina Banti uit Italië, te verslaan. Van der Meer en Bouwer staan voorlopig vierde.

Skiffzeilers Odile van Aanholt en Annette Duetz staan elfde. Ze werden eerste en tiende en werden in de derde race gediskwalificeerd.

Sturm Graz komt in aanloop naar return tegen PSV niet tot scoren

19:03 uur Sturm Graz, dinsdag de tegenstander van PSV in de derde voorronde van de Champions League, heeft in aanloop naar het duel met de Eindhovenaren niet weten te winnen. De Oostenrijkse topclub, waar keeper Kjell Scherpen de hele wedstrijd speelde, kwam thuis tegen SK Austria Klagenfurt niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel: 0-0.

Sturm Graz, dat in de derde speelronde voor het eerst punten verspeelde, voetbalde bijna een uur met een man minder na een rode kaart voor verdediger David Schnegg.

PSV kende wel een goede laatste test voor de return in Oostenrijk. De ploeg van trainer Peter Bosz won in de eerste competitiewedstrijd met 2-0 van FC Utrecht. PSV was eerder deze week in Eindhoven met 4-1 te sterk voor Sturm Graz.

Nieuwe algemeen directeur voor Troyes.

18.52 uur: Mattijs Manders is de nieuwe algemeen directeur van het Franse Troyes. De club, die vorig seizoen uit de Ligue 1 degradeerde, nam vrijdag afscheid van voorzitter Aymeric Magne, die is veroordeeld voor huiselijk geweld en als gevolg daarvan door de club werd ontslagen.

Manders, die eerder actief was als algemeen directeur bij ADO Den Haag en NAC Breda is nu voor die functie aangesteld bij Troyes. De Franse club is onderdeel van City Football Group, dat ook eigenaar is van onder andere Manchester City, Melbourne City en Lommel SK. Manders was de afgelopen maanden namens City Football Group actief in China.

Sam Lammers maakt eerste goal voor Rangers

18.42 uur: Sam Lammers heeft zijn eerste officiële doelpunt voor het Schotse Rangers FC gemaakt. De 26-jarige voormalig spits van onder meer PSV en sc Heerenveen maakte in de 10e minuut de openingstreffer in het gewonnen competitieduel (4-0) met Livingston. Het was voor Lammers zijn derde wedstrijd voor zijn nieuwe club, die hem deze zomer overnam van het Italiaanse Atalanta. Oud-Feyenoorder Danilo maakte de 2-0.

Rangers FC is later deze maand mogelijk opnieuw de tegenstander van PSV in de play-offs van de Champions League. PSV moet eerst nog het tweede duel met Sturm Graz zien te overleven, na de 4-1 zege deze week in Eindhoven. Rangers won de heenwedstrijd met 2-1 van Servette FC en verdedigt die voorsprong dinsdag in Zwitserland.

PSV en Rangers FC stonden vorig seizoen al tegenover elkaar in de play-offs van de Champions League. Na de 2-2 in Glasgow gingen de Eindhovenaren voor eigen publiek met 1-0 onderuit, waardoor PSV het hoofdtoernooi misliep.