Kwalificatie Oranje nodigt niet uit tot feest

Quincy Promes krijgt een zoen van Memphis Depay. Zonder de geblesseerd afgehaakte aanvaller lukt het Oranje maar amper om gevaarlijk te worden tegen de Noord-Ieren. Ⓒ ANP

De uiteindelijke kwalificatie van Oranje voor het eerste grote eindtoernooi sinds het WK 2014 had meer voeten in aarde dan verwacht. Allereerst natuurlijk het dramatische potje op Windsor Park in Belfast tegen Noord-Ierland. Het puntje (0-0) was voldoende, maar de armoede droop ervan af. Alle glans van het bereiken van EURO 2020 was in een klap verdwenen. Matthijs de Ligt durfde zijn handen nog de lucht in te steken, maar de rest deed wijselijk niet mee.