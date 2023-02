Botic van de Zandschulp knokt zich in drie sets langs lucky loser

Van de Zandschulp kende een moeizame start, verloor de eerste vijf punten en stond snel met 3-0 achter. Hij wist de break achterstand ongedaan te maken, maar leverde bij een 6-5-achterstand zijn servicegame in met twee dubbele fouten.

In de tweede set kwam Van de Zandschulp snel achter en leek Halys op weg naar de zege. Er kropen echter slordigheden in het spel van de Franse nummer 62 van de wereld en Van de Zandschulp sloeg toe.

Dankzij een fraaie lob plaatste Van de Zandschulp vroeg in de derde set een break, maar hij wist niet door te drukken. Bij 5-4 verzuimde hij de wedstrijd uit te serveren, waarna het aankwam op een beslissende tiebreak. Daarin werd het snel 5-0 en uiteindelijk 6-1. Van de Zandschulp had door de spanning echter moeite de klus te klaren en moest nog drie punten aan zijn opponent laten.

Na 2 uur en 24 minuten benutte hij zijn vierde wedstrijdpunt, uitgerekend met een ace. De Nederlander serveerde matig en sloeg in totaal liefst tien dubbele fouten. Pas in de derde set sloeg hij voor het eerst een ace.

De 27-jarige Van de Zandschulp, de nummer 35 van de wereld, staat voor de derde keer op het hoofdtoernooi in Ahoy. Bij zijn debuut in 2021 verloor hij in de openingsronde, vorig jaar haalde hij de tweede ronde.

Voor Van de Zandschulp is het zijn eerste overwinning in een maand tijd. Half januari kwam hij voor het laatst in actie op de Australian Open, waar hij in de tweede ronde verloor van landgenoot Tallon Griekspoor. Sindsdien had hij last van een bovenbeenblessure.

„Ik merkte dat dit mijn eerste wedstrijd was sinds ik weer fit ben, want ik maakte zo nu en dan de verkeerde keuzes. Maar ik ben erg blij met deze overwinning”, zei de zichtbaar opgeluchte Van de Zandschulp na afloop op de baan.

Gijs Brouwer en Griekspoor bereikten dinsdag al de tweede ronde in Rotterdam.