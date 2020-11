Voormalig Liverpool-spelers Kromkamp, Zenden en Meijer zien kansen voor Ajax

Erik Meijer in actie namens Liverpool in 1999. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Na het glorieuze kampioenschap vorig seizoen gaat het dit jaar allemaal een stuk moeizamer bij Liverpool. De Engelse kampioen, die morgen Ajax ontvangt in de vijfde groepswedstrijd van de Champions League, kampt met veel blessures en manager Jürgen Klopp klaagt steen en been over het intensieve programma en de zware belasting van zijn spelers. Voormalig Liverpool-spelers Erik Meijer, Boudewijn Zenden en Jan Kromkamp zien kansen voor Ajax om op Anfield een grote stap richting overwintering in de groepsfase te zetten.