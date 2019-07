Jumbo-Visma rijk op rustdag: ’Dit maken ze niet zomaar goed’

Wout van Aert sprint op magistrale wijze naar de winst in de tiende etappe. Het gezicht van de nummer twee Elia Viviani spreekt boekdelen. Ⓒ BSR AGENCY

ALBI - Ze vlogen elkaar in de armen na de dubbele winst in het snikhete Albi. Wout van Aert pakte op sensationele wijze de zege door de wereldtoppers Elia Viviani, Caleb Ewan, Michael Matthews en Peter Sagan in de sprint te kloppen. Steven Kruijswijk stond de internationale media al even te woord toen veel van zijn klassements-concurrenten met de pee in hun lijf pas 1.40 later over de finish kwamen.