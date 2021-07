Costa Rica schiet in 61 seconden Gold Cup-droom Suriname aan flarden

Er moest worden gewonnen van Costa Rica wilde Suriname, dat debuteerde op het toernooi, zicht houden op een ticket voor de knock out-fase. Na een eerdere verliespartij (0-2) tegen Jamaica kon de ploeg van Gorre zich geen nieuwe nederlaag permitteren.

Met Warner Hahn, Ridgeciano Haps, Kelvin Leerdam, Ryan Donk en Diego Biseswar in de basis kwam Suriname vroeg in de tweede helft nog wel op voorsprong. Na een mooie voorzet van Damil Dankerlui schoot Gleofilo Vlijter zijn ploeg uit de draai aan de leiding. Het was het eerste doelpunt ooit van Suriname op het Gold Cup-toernooi.

Lang kon de ploeg van Gorre echter niet genieten van de voorsprong, want in slechts 61 seconde ging het compleet mis. Costa Rica draaide de achterstand in no time om naar een voorsprong. Eerst zorgde Joël Campbell, die zijn honderdste interland voor Costa Rica speelde, voor de gelijkmaker. Slecht één minuut en één seconde later zette Celso Borges Costa Rica vervolgens op voorsprong en die klap kwam de ploeg van Gorré niet meer te boven.

Daarmee is Groep C al na twee wedstrijden beslist. Costa Rica en Jamaica hebben allebei zes punten. Suriname speelt woensdag nog tegen Guadaloupe, maar die wedstrijd gaat nergens meer om.