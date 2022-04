Ronaldo wil het goedmaken met supporter van wie hij telefoon wegsloeg

„Het is nooit gemakkelijk om je emoties in bedwang te houden na lastige momenten zoals we nu tegenkomen”, zei Ronaldo op Instagram. „Desalniettemin moeten we altijd respect houden, rustig blijven en het goede voorbeeld zijn voor alle jongeren die van dit mooie spelletje houden. Ik wil mijn excuses aanbieden voor mijn uitbarsting en, indien mogelijk, wil ik deze supporter uitnodigen om een wedstrijd op Old Trafford te volgen als een teken van mijn sportiviteit.”

