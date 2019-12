Onverwoestbare Joaquin plakt er jaartje aan vast

Al in het seizoen 2001 2002 maakte de 38-jarige Spanjaard zijn debuut in het eerste van de club. Joaquin vertrok in 2006 bij Betis, maar keerde na omzwervingen bij Valencia, Malaga en Fiorentina in 2015 weer terug bij zijn eerste liefde.

Joaquin is sinds een paar weken de oudste speler met een hattrick in La Liga achter zijn naam. Op 8 december ontnam hij Alfredo Di Stefano diens record door binnen twintig minuten drie keer te scoren tegen Athletic Club.

Nog voordat Spanje twee keer Europees kampioen werd en de wereldtitel veroverde, speelde Joaquin op 26-jarige leeftijd zijn laatste interland. In 54 interlands kwam hij tussen 2002 en 2007 tot vier goals. Op het WK 2002 blonk Joaquin uit, maar verliet hij het toernooi als schlemiel na een misser in de strafschoppenserie tegen Zuid-Korea in de kwartfinales.