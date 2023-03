Premium Het beste van De Telegraaf

’Echte atleet in hart en nieren. Zoals altijd toont hij ongelooflijke veerkracht’ Wonderlijke prestatie Roglic: ’Maar ja, als er iemand onvoorspelbaar is...’

Door Hans Ruggenberg

Primoz Roglic, eindwinnaar van Tirreno-Adriatico, is al vroeg in het seizoen in vorm. Ⓒ Getty Images

SAN BENEDETTO - Plannen in de wielersport wijzigen soms net zo snel als het weer. In het geval van Primoz Roglic betekent dat vaak dat er nieuwe kansen op succes liggen, maar zijn wonderlijke prestatie in Tirreno-Adriatico had niemand verwacht. De 33-jarige kopman van Jumbo-Visma, die een half jaar uit de roulatie was, vierde zijn comeback op sensationele wijze met drie ritoverwinningen en de eindzege in de Italiaanse koers van de twee zeeën.