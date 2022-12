Zet Oranje megareeks voort op WK?

De laatste nederlaag was in de achtste finales van het EK van 2021, tegen Tsjechië (0-2). Frank de Boer was toen nog bondscoach.

Van Gaal begon zijn derde periode als bondscoach van Oranje op 1 september 2021 met een gelijkspel tegen Noorwegen in de WK-kwalificatie. Verder speelde het Nederlands elftal gelijk tegen Montenegro (2-2), Duitsland (1-1), Polen (2-2) en Ecuador (1-1). De andere dertien duels leverden een overwinning op.

Een overzicht van de wedstrijden sinds de aanstelling van Van Gaal:

1 september 2021, Noorwegen - Nederland, WK-kwalificatie: 1-1.

4 september, Nederland - Montenegro, WK-kwalificatie: 4-0.

7 september, Nederland - Turkije, WK-kwalificatie: 6-1.

8 oktober, Letland - Nederland, WK-kwalificatie: 0-1.

11 oktober, Nederland - Gibraltar, WK-kwalificatie: 6-0.

13 november, Montenegro - Nederland, WK-kwalificatie: 2-2.

16 november, Nederland - Noorwegen, WK-kwalificatie: 2-0.

26 maart 2022, Nederland - Denemarken, vriendschappelijk: 4-2.

29 maart, Nederland - Duitsland, vriendschappelijk: 1-1.

3 juni, België - Nederland, Nations League: 1-4.

8 juni, Wales - Nederland, Nations League: 1-2.

11 juni, Nederland - Polen, Nations League: 2-2.

14 juni, Nederland - Wales, Nations League: 3-2.

22 september, Polen - Nederland, Nations League: 0-2.

25 september, Nederland - België, Nations League: 1-0.

21 november, Senegal - Nederland, WK: 0-2.

25 november, Nederland - Ecuador, WK: 1-1.

29 november, Nederland - Qatar, WK: 2-0.

Van Gaal evenaart Advocaat

Van Gaal komt tegen de VS op gelijke hoogte met Dick Advocaat. De 71-jarige bondscoach begint aan zijn 62e interland als bondscoach van het Nederlands elftal, net zoveel als de 75-jarige Hagenaar.

De Brit Bob Glendenning, bondscoach van 1923 tot 1940, is recordhouder als het gaat om de meeste interlands als bondscoach van het Nederlands elftal, te weten 87.

Als Oranje op het WK de kwartfinales bereikt, neemt Van Gaal vrijdag tegen Argentinië of Australië de tweede plek van Advocaat over.