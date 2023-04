Bizarre serviceprestatie tennisser Tsitsipas in Madrid

De nummer vijf van de wereld sloeg maar liefst 39 eerste opslagen op rij goed tegen Thiem. Daarbij zaten er ook nog een aantal met een snelheid van ruim boven de 200 kilometer per uur. Een ongekend sterke reeks van Tsitsipas.

Bekijk ook: Van de Zandschulp kan het niet brengen in Madrid en verliest van Karatsev

„Is dit een record?”, vroeg hij na afloop tijdens het korte interview op de baan. „Dat moet we nog checken, maar het zal niet veel schelen”, zo luidde het antwoord van de interviewer. „Het is sowieso fantastisch, 39 is echt veel”, vervolgde Tsitsipas. „Het toont wel aan dat ik mijn opslag verbeter en dat is sowieso een positief punt. Ik denk dat het veel te maken heeft met een combinatie van ultieme ontspanning en focus.”