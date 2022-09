Premium Het beste van De Telegraaf

Zoon Wim Ruska hoopt spoorloze medailles terug te vinden

Pierre Zenden, oud tv-commentator en Michael Ruska (l.) blikken in Volendam terug op het levensverhaal van wijlen Wim Ruska, dat bol staat van succes én tragiek. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

Het levensverhaal van wijlen Wim Ruska staat bol van succes én tragiek. Komende week is het vijftig jaar geleden dat de blonde Amsterdammer uitgroeide tot de best presterende judoka die Nederland ooit heeft gekend, nadat hij twee keer olympisch goud won tijdens de beruchte Zomerspelen van München. Ruska kreeg echter nooit de heldenstatus waarop hij hoopte, mede door het bloedige gijzelingsdrama dat zich voltrok in de Duitse stad. Samen met zijn zoon Michael Ruska (54) en judocommentator Pierre Zenden (83), die destijds ter plaatse was, blikken we terug.